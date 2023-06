Rekordversuch: Erzgebirger will XXL-Handfeger aus Lärchenstamm schneiden

Matthias Unger aus Sosa tritt am Sonntag in Wernesgrün zu einem Rekordversuch an; er will aus einem Stamm einen vier Meter großen Handfeger schneiden. Was 200 Jahre Bürstenregion damit zu tun haben.

Wer in die Werkstatt von Matthias Unger in Sosa geht, muss erst einmal über Berge von Sägespänen steigen. Der 28-Jährige ist Holzbildhauer, konkreter gesagt Kettensägenschnitzer. Mit der fünf Kilogramm schweren Maschine schneidet er Figuren aus Stämmen, besonders gern verwendet er Eiche. Eulen, Adler, verschiedene Bänke und sogar ein Buddha sind...