Warum sich das kleine Sosa im Erzgebirge für viel Geld einen Jugendklub leisten will

Das Untergeschoss in der Grundschule Sosa fristete zuletzt ein tristes Dasein. Feuchte Mauern waren nur ein Problem. Jetzt soll sich das ändern. Die zukünftigen Nutzer feilen an einem Konzept.

Rund 670.000 Euro fließen in die Sanierung des Untergeschosses der Grundschule Sosa. Ein Ziel dabei ist die Schaffung eines Jugendfreizeitbereiches. Das hat der Stadtrat von Eibenstock in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Über das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ fließen in das Vorhaben rund 484.000 Euro. Bürgermeister Uwe Staab...