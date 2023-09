Rekordversuch im Erzgebirge: Lößnitz bäckt den Riesenkuchen

Beim 1. Lößnitzer Apfelmarkt am 7. Oktober soll ein Kuchen aus vielen Apfelsorten serviert werden. Der Clou: Alle Früchte stammen von Bäumen aus der Stadt. Nächste Woche beginnt das große Sammeln.

Wird das lecker oder wird das lecker? Das vor zwei Jahren gegründete Lößnitzer Apfelprojekt plant den 1. Apfelmarkt in der Muhme. Dort soll am Samstag, 7. Oktober, ein Riesenapfelkuchen verkostet werden, der es in sich hat, oder vielmehr auf sich: „Für den Kuchen sollen so viele Apfelsorten verarbeitet werden wie möglich“, sagt Anja...