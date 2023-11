Rettung aus dem Sessellift: Übung in Eibenstocker Skiarena vorm Saisonstart

Der Sessellift am Adlerfelsen stand am Samstagmorgen still. 51 Personen saßen in luftiger Höhe bei wenigen Grad über Null fest. Ihre Rettung war eine Übung. Ohne den Nachweis darüber bekommt der Betreiber keine Betriebserlaubnis.

Am Samstagmorgen herrscht dichtes Gedränge an der Talstation des Sesselliftes am Adlerfelsen in Eibenstock. Aber die Leute, die hier stehen, wollen gar nicht Ski fahren, dafür fehlt ja noch der Schnee. Und sie planen auch keinen Ausflug. Alle Frauen, Männer, Jugendlichen und Kinder haben sich freiwillig gemeldet zu einer Übung, die an diesem...