Rund 200 Menschen demonstrieren in Schneeberg gegen Erstaufnahme für Flüchtlinge

Zum zehnten Jahrestag der sogenannten „Schneeberger Lichtelläufe“ hat es am Montagabend eine Kundgebung auf dem Schneeberger Markt gegeben, die von NPD-Mann Stefan Hartung organisiert wurde.

Mit einer Kundgebung und Demonstration wurde am Montagabend in Schneeberg an den Beginn der sogenannten Lichtelläufe in der Bergstadt vor zehn Jahren erinnert. Am 1. November 2013 hatten rund 1800 Menschen mit einem Fackelzug gegen die geplante Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in der Jägerkaserne in Wolfgangmaßen demonstriert.