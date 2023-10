Sängerinnen und Sänger aus ganz Sachsen geben Konzert in Auer Kirche

Im Sommer haben Kantoren aus Aue und Zschorlau ein Projekt geleitet, aus dem ein Chor hervorgegangen ist. Jetzt musiziert dieser in Aue.

Chormusik aus sechs Jahrhunderten, musiziert von jungen Sängerinnen und Sängern aus ganz Sachsen, ist am Sonnabend, 19.30 Uhr im Konzert in der St. Nicolaikirche in Aue zu erleben. Die Spanne reicht von berühmten Komponisten wie Tallis, Pachelbel, Mendelssohn und Rutter bis hin zu Uraufführungen, von der klassischen Spruchmotette bis zum...