Samuel Rösch tritt in Auer Nicolaikirche auf

In 90 Minuten will er sein Publikum mit Liedern aus seinem Debütalbum begeistern und hat seine brandneue Single „Rückwärtsgang“ im Gepäck.

Auf ein Heimspiel im doppelten Sinn freut sich Samuel Rösch an diesem Sonnabend ab 19.30 Uhr. Nicht nur, dass der Großrückerswalder im Erzgebirge auftritt. Der Gewinner der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ im Jahr 2018, die am TV-Bildschirm Tausende von Zuschauern begeisterte, ist zudem in der Auer Nicolaikirche zu Gast. „Das...