„Voice of Germany“-Sieger veröffentlicht neue Single

Samuel Rösch lebt am Rand von Chemnitz. 2018 gewann er die Talent-Sendung „The Voice of Germany“. Mit seiner neuen Single will der Sänger zwischen Menschen vermitteln.

Chemnitz Einig sein – zwei kleine Worte, die doch gerade in der heutigen Zeit eine große Bedeutung haben. Denn einig sein, das scheint zuweilen immer schwieriger zu werden. „Ich finde das ein spannendes Thema“, sagt Samuel Rösch. Der Sänger bringt am Freitag eine neue Single heraus, die den Titel „Einig Sein“ trägt. Das Lied soll... Chemnitz Einig sein – zwei kleine Worte, die doch gerade in der heutigen Zeit eine große Bedeutung haben. Denn einig sein, das scheint zuweilen immer schwieriger zu werden. „Ich finde das ein spannendes Thema“, sagt Samuel Rösch. Der Sänger bringt am Freitag eine neue Single heraus, die den Titel „Einig Sein“ trägt. Das Lied soll...