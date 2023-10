Nacht der erleuchteten Kirche in Aue mit „The Voice of Germany“-Gewinner

Samuel Rösch ist live in Aue zu erleben gewesen.

Kirchen haben immer eine besondere Atmosphäre und auch Akustik. „The Voice of Germany“-Gewinner Samuel Rösch liebt Kirchen, und das haben Besucher bei der Nacht der erleuchteten Kirche, die von der Laser Event Company (LEC) aus Eibenstock organisiert worden ist, am Samstagabend in der St. Nikolaikirche in Aue selbst live erleben können....