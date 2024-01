Star aus Castingshow erzählt seinen Fans in Auerbach, wie er es auf die große Bühne geschafft hat

Nach seinem Sieg bei der Castingshow „The Voice of Germany“ bekamen Auerbacher Fans von Samuel Rösch am Mittwoch Gelegenheit, den stimmgewaltigen Erzgebirger in der Laurentiuskirche live zu erleben.

Fast alle Stühle auf der unteren Ebene der St.-Laurentius-Kirche Auerbach sind besetzt. An einem Abend mitten in der Woche. Dann wird es ruhig: Samuel Rösch erscheint auf der Bühne. Ein bekanntes Gesicht und eine genauso bekannte Stimme. Der Erzgebirger war 2018 aus der Castingshow „The Voice of Germany" von Sat.1 und Pro7 als Sieger...