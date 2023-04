Schicht im Schacht 208: Die Wismut setzt im Erzgebirge den Korken ein

So viel Betrieb wie am Donnerstag herrschte am Schacht 208 in Bad Schlema seit Jahrzehnten nicht mehr. In der Morgendämmerung brachten die ersten Betonmischer ihre Ladung auf den Toelleberg, und die Fahrzeugschlange riss bis in die Abendstunden nicht ab. Die Wismut machte ernst. Der letzte Uranschacht im Revier Aue-Alberoda hat eine zehn Meter...