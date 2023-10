Schließt die Erstaufnahme für Flüchtlinge im Erzgebirge – oder doch nicht? NPD-Mann ruft zu Protest

Die Erstaufnahme in Schneeberg sollte eigentlich für den Ausbau der Polizeifachschule wegfallen. Doch für 2025 ist nun eine Großsanierung in dem Flüchtlingsheim geplant. Was bedeutet das für die Schließungspläne? Ein NPD-Mann macht bereits Stimmung.

2020 schien der Entschluss gefallen: Die Erstaufnahme für Asylbewerber in Schneeberg soll geschlossen werden, hieß es. Die Landesdirektion Sachsen bestätigte damals, dass es Überlegungen gibt, im Zuge des Ausbaus der benachbarten Polizeifachschule die Nutzung der Aufnahmeeinrichtung "mittelfristig" aufzugeben. 2020 schien der Entschluss gefallen: Die Erstaufnahme für Asylbewerber in Schneeberg soll geschlossen werden, hieß es. Die Landesdirektion Sachsen bestätigte damals, dass es Überlegungen gibt, im Zuge des Ausbaus der benachbarten Polizeifachschule die Nutzung der Aufnahmeeinrichtung "mittelfristig" aufzugeben.