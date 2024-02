Schneeberg: Polizei sucht Zeugen zu Fahrerflucht nach Parkplatz-Unfall

Ein Unbekannter hat am späten Montagnachmittag einen Schaden von 2000 Euro hinterlassen.

Wer ist am späten Montagnachmittag im Penny-Markt in Schneeberg einkaufen gewesen und hat etwas beobachtet? Die Polizeidirektion Chemnitz hat wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht, der sich auf dem Parkplatz an der Seminarstraße ereignete, einen Zeugenaufruf gestartet. Demnach war zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug...