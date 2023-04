Schönheide: Gericht stellt Verfahren zu Rausschmiss aus CDU-Fraktion ein

Ein Verfahren, in dem Olaf Schulz gegen seinen Ausschluss aus der CDU-Fraktion des Schönheider Gemeinderates klagt, ist vom Verwaltungsgericht Chemnitz in dieser Woche eingestellt worden. Dabei folgte der Vorsitzende Richter Bert Schaffarzik einem Vorschlag von Schulz. Der hatte sich am Schluss der Verhandlung mit seinem Anwalt Lars Klapper...