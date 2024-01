Schönheide: Mehrfach Nägel und Schrauben auf Parkplatz verstreut

Die Polizei sucht Zeugen der Taten, die sich in dieser Woche an einem Einkaufsmarkt ereignet haben.

Schönheide.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schönheider Angerstraße sind mehrfach Nägel und Schrauben gefunden worden. Zunächst hatten Mitarbeiter einen derartigen Fall am Dienstag der Polizei gemeldet. Offenbar hatten Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen über den gesamten Parkplatz Nägel und Schrauben verteilt. Am Folgetag fanden Zeugen dort erneut Nägel und Schrauben, die am Mittwoch zwischen 16 und 19.30 Uhr verstreut worden waren. Zu Schaden kam nach derzeitigem Kenntnisstand bislang niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 120 entgegen. (mb)