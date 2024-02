Schrauben im Reifen: Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Schönheide

Eine betroffene Fahrzeugführerin hat der Polizei den Vorfall am 26. Januar gemeldet. Das Revier Aue ermittelt.

Schönheide.

Eine 50-Jährige, die mit ihrem Fahrzeug am Freitag, 26. Januar, gegen 17 Uhr auf der Schönheider Lindenstraße unterwegs war, bemerkte Gegenstände auf der Fahrspur. Aufgrund des Gegenverkehrs konnte sie nicht ausweichen. Beim Nachschauen stellte die Frau fest, dass sie sich mehrere Schrauben in den rechten Vorderreifen eingefahren hatte, wodurch Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Das Polizeirevier Aue hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang Schrauben oder Nägel in den Reifen ihrer Fahrzeuge festgestellt oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Aue unter 03771 120 in Verbindung zu setzen. (mb)