Schönheider diskutieren über Geld, Garagen und ärztliche Versorgung

Reichlich 100 Schönheider haben sich am Montagabend in der Aula der Geschwister-Scholl-Oberschule eingefunden. Die Themen, die Bürgermeister Thomas Lang an diesem Abend ansprechen wollte, interessierten offenbar. Es sollte um die Finanzlage der Gemeinde gehen, um die Zukunft der Garagen auf kommunalem Grund und Boden und darum, wie man die...