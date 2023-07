Schwimmhalle Aue öffnet drei Wochen früher als sonst

Am kommenden Dienstag öffnet die Schwimmhalle auf dem Zeller Berg in Aue nach drei Wochen Wartungsarbeiten wieder. Und damit drei Wochen früher als in anderen Jahren. Grund für die vorzeitige Öffnung ist, dass in diesem Sommer das Freibad Auerhammer, das einzige in der Stadt, wegen Bauarbeiten geschlossen bleiben muss. Weil noch Sommerferien...