Silvester-Karpfen im Erzgebirge: Was er kostet und wo es ihn im Raum Aue zu kaufen gibt

Für viele ist der Karpfen ein typisches Silvesteressen. Ganz frisch bekommt man ihn auch noch am letzten Tag des Jahres im Westerzgebirge. Aber wo? Und ist der Fisch teurer geworden?

Karpfen ist der unumstrittene Favorit für das Silvesteressen bei den Erzgebirgern. Das kann Sebastian Reißmann bestätigen, der die Fischerei am Conradbach in Lauter betreibt. Neben den Karpfen werden bei ihm aber auch Forellen, Seiblinge, Lachsforellen, Störe und einige Edelfische verkauft. Der Preis dafür ist in etwa so geblieben wie im...