Silvesterkarpfen: Bei vielen Erzgebirgern eine Tradition – doch wie lange noch?

Das Geschäft mit Fisch floriert. In diesen Tagen ist bei der Firma Erzgebirgs-Fisch in Hallbach Hochsaison. Die Kunden nehmen dabei 50 und mehr Kilometer Anfahrt in Kauf.

Traditionen spielen in der Weihnachtszeit im Erzgebirge eine große Rolle. Davon ist das Essen nicht ausgenommen. Während an Heiligabend in vielen Familien Neunerlei auf den Tisch kommt, steht zu Silvester oftmals Fisch auf dem Speiseplan. Jörg Neubauer kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Er ist Inhaber der Hallbacher Firma... Traditionen spielen in der Weihnachtszeit im Erzgebirge eine große Rolle. Davon ist das Essen nicht ausgenommen. Während an Heiligabend in vielen Familien Neunerlei auf den Tisch kommt, steht zu Silvester oftmals Fisch auf dem Speiseplan. Jörg Neubauer kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Er ist Inhaber der Hallbacher Firma...