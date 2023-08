So süß: Giotto und Raffaello, die zwei Alpakababys im Auer Zoo der Minis

Der kleine schneeweiße Raffaello, der am 20. Juli im Auer Zoo der Minis geboren wurde, hat einen Halbbruder bekommen: Giotto wurde am 31. Juli geboren. Beide haben den gleichen Vater, Karl-Heinz. Giotto erinnert mit seiner Fellfärbung an helle Schokolade, und so bekam er diesen süßen Namen.