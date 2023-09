So teuer sind Bratwurst, Bier und Co. zum Tag der Sachsen in Aue

Ein vielfältiges Angebot gibt es an den Ständen in Aues Innenstadt. Beim ersten Schlendern ergab sich: Die Händler sind sich bei den Preisen recht einig. Was gibt es außer der klassischen Bratwurst noch?

Es ist angerichtet! Wie bei einem Volksfest üblich, gibt es auch zum Tag der Sachsen eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken. Wer am liebsten alles auf einem Fleck mag, der ist auf der Genussmeile genau richtig. Dort gibt es den Volksfest-Klassiker schlechthin, die Roster, gleich an mehreren Ständen. Und man ist sich beim Preis einig, fast...