Sosa feiert Köhlerfest: Ein besonderer Meiler in zweierlei Hinsicht

Er wirkt fast schon etwas mystisch, der historische Erdmeiler, der aktuell auf dem Gelände der Erlebnisköhlerei in Sosa steht. Es ist eine Besonderheit, dass ein Meiler gleich nach dem Entzünden am Boden raucht. Und es gibt eine weitere Besonderheit, denn erstmalig hat in Sosa das Entzünden eine Frau übernommen.