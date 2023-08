Steigerlied-Wette zum Tag der Sachsen in Aue: Jetzt startet die Online-Abstimmung

Am Tag der Sachsen wartet eine außergewöhnliche Wette auf das Erzgebirge: 15.000 Menschen sollen das Steigerlied singen. Jetzt können die Leser der „Freien Presse“ in einer Online-Abstimmung entscheiden, welchen Vereinen und Projekten im Erfolgsfall eine Finanzspritze winkt.

Aue. Es ist eine Wette, wie sie das Erzgebirge noch nicht erlebt hat. Eine im XXL-Format. 15.000 Besucher des Tags der Sachsen sollen am 2. September in Aue um Punkt 18 Uhr das Steigerlied anstimmen. Das wetten „Freie Presse“ und Stadt. Für den Fall, dass es mit dem Riesen-Chor klappt, hat sich die Heimatzeitung etwas ausgedacht: Und zwar soll dann drei Vereinen finanziell unter die Arme gegriffen werden.

Für die Finanzspritze konnte man sich in den vergangenen Tagen bewerben. Zahlreiche E-Mails gingen in der Redaktion ein. Diese hat nun sechs Vereine und Projekte in die engere Auswahl genommen – und jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser der „Freien Presse“. Sie können ab sofort und noch bis Donnerstag, 24. August, 23.59 Uhr Ihre Top 3 in einer Online-Abstimmung bestimmen. Dafür diesen Link verwenden.

Die drei Vereine und Projekte mit den meisten Stimmen erhalten im Fall einer erfolgreichen Wette dann 2000 Euro (Platz eins), 1000 Euro (Platz zwei) und 500 Euro (Platz drei). Doch wer sind die sechs Bewerber? „Freie Presse“ stellt sie in Kurzform vor.

Der Hospizdienst: Der Hospizdienst Zion in Aue bietet eine Sterbe- und Trauerbegleitung, die ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter übernehmen. 47 sind es derzeit an der Zahl. Sie begleiten schwerkranke und sterbende Menschen. Eine Arbeit, bei der vieles durch Spenden ermöglicht wird. Die Finanzspritze von „Freie Presse“ würde Zion gern als Anerkennung in Form von Fortbildungen für die Mitarbeiter nutzen, berichtet Koordinatorin Angela Breitfeld.

Die Karo Dancers: Seit 32 Jahren gibt es die Tanzschule Karo Dancers in Bad Schlema. Die aktuell 282 Mitglieder absolvieren im Schnitt zwei bis drei Veranstaltungen pro Woche. „Mit Hilfe der Finanzspritze würden wir gern eine Vereinsparty für alle Mitglieder durchführen“, erklärt die Schatzmeisterin Katrin Rosenkranz. Damit wolle man für deren Engagement danken „und das Ehrenamt stärken“.

Der Zoo der Minis: Der Zoo der Minis in Aue braucht wohl keine große Vorstellung. Die kleinen Stars kennt in der Region jeder. Der Trägerverein des Zoos bewirbt sich um die Finanzspritze, um ein Bauprojekt vollenden zu können. Tierparkchefin Bärbel Schroller erklärt: „Wir benötigen dringend Geld für die Fertigstellung des Umbaus des Leopardengeheges.“

Die Bergbrüderschaft: Die Bergbrüderschaft Bad Schlema organisiert seit vielen Jahren immer im Dezember eine Bergvesper. An dem kleinen Bergaufzug nehmen circa 120 Trachtenträger, Bergmusikanten und Kinder teil. Doch nun gibt es Sorgen: Zwei Sponsoren, die bislang einen Teil der Kosten in Höhe von rund 2500 Euro deckten, sind weggebrochen. Der Vereinsvorsitzende Uwe Haas berichtet: Um ein Stück erzgebirgische Traditionspflege zu erhalten, benötige der Verein daher nun eine Finanzspritze.

Der SV Auerhammer: Für eine finanzielle Unterstützung bewirbt sich auch Aues ältester bestehender Fußballverein: der SV Auerhammer. Unter den 240 Mitgliedern sind allein rund 120 Kinder und Jugendliche, die in acht Jugendmannschaften Fußball spielen. „Diese Mannschaften brauchen jede Menge Trainings- und Spielmaterialien sowie gemeinsame Veranstaltungen fürs Teambuilding“, sagt der Vorsitzende Steve Beyer. „Das würden wir gern mit der Finanzspritze unterstützen.“

Der Modelleisenbahnclub: Die Modelleisenbahner vom Modellbahnclub Bahnhof Lößnitz haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Bahnhof Aue im Maßstab 1:87 nachzubauen. Zurzeit arbeitet der Verein an der Erweiterung des Modells, etwa um den Güterbahnhof. Doch die Mietkosten für neue Vereinsräume drücken auf den Schuh – zumal sich ein Förderer zurückgezogen hat, berichtet Schatzmeister Werner Jungnickel. (juef)