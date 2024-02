Steinbergwanderungen gehen in die zweite Runde

In Burkhardtsgrün haben sich Vereine zusammengeschlossen und organisieren in jedem Jahr Wanderungen. Am Freitag geht es über den Steinberg.

Die zweite von insgesamt vier Steinbergwanderungen findet am Freitag statt. Start ist 17 Uhr am Parkplatz an der Einfahrt zur Herr-Berge. Die Wanderung führt dieses Mal über den Steinberg zur Kreuzung Schächtelweg/Seifenweg. Dort warten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Burkhardtsgrün auf die Wanderer mit warmen Speisen und Getränken.