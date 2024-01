Winterwandern durchs Erzgebirge: Viermal geht es rund um den Steinberg bei Burkhardtsgrün

Am 26. Januar ist Auftakt für die Steinbergwanderungen rund um Burkhardtsgrün. Insgesamt vier Termine stehen dafür im Kalender.

Am 26. Januar ist die Auftaktveranstaltung zu den Steinbergwanderungen in diesem Jahr. Bei der Auftakttour geht es ab 17 Uhr vom Parkplatz an der Einfahrt zur Herr-Berge über den Rundweg Burkhardtsgrün. Im Anschluss an die Wanderung gibt es Speisen und Getränke im Sportlerheim am Sportplatz Burkhardtsgrün. Die Steinbergwanderungen werden...