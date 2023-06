Stützmauer an Auer „Bergfreiheit“ droht der Einsturz

Die Stützmauer an der „Bergfreiheit“ in Aue hat ihre besten Tage hinter sich. Das 200 Meter lange Bauwerk aus Natursteinen – beginnend nach dem Stadtmuseum verläuft es Richtung Eichert – muss erneuert werden, da Teile der Mauer locker und von Pflanzen zugewuchert sind. Die Abstützung der Straße „Bergfreiheit“ ist in Gefahr, weil es horizontale...