Supermarkt-Dieb schlägt erneut in Schneeberg zu: Kasse bei Norma im laufenden Betrieb aufgehebelt

In aller Öffentlichkeit hat sich ein dreister Dieb am Dienstag in einem Supermarkt in Schneeberg aus einer Kasse bedient. Nicht der erste Fall in der Stadt. Nun gibt es aber eine genaue Täterbeschreibung.

Schon wieder hat ein Dieb in einem Supermarkt in Schneeberg zugeschlagen. Nachdem ein Unbekannter Ende September in einer Netto-Filiale an der Zwickauer Straße eine Kasse aufgehebelt und mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen hatte, ist nun der Norma-Markt an der Kobaltstraße Ziel eines Kriminellen geworden. Schon wieder hat ein Dieb in einem Supermarkt in Schneeberg zugeschlagen. Nachdem ein Unbekannter Ende September in einer Netto-Filiale an der Zwickauer Straße eine Kasse aufgehebelt und mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen hatte, ist nun der Norma-Markt an der Kobaltstraße Ziel eines Kriminellen geworden.