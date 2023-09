Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema: Großraumparkplätze nach Regen wieder nutzbar

Der Regen von Freitagabend und der zurückliegenden Nacht hat dazu geführt, dass die für den Tag der Sachsen in Aue eingerichteten Großraumparkplätze in Alberoda und Schneeberg zwischenzeitlich nicht genutzt werden konnten. Am Nachmittag gab es Entwarnung.

Der starke Regen von Freitagabend und in der zurückliegenden Nacht hat dafür gesorgt, dass die für den Tag der Sachsen in Aue eingerichteten Großraumparkplätze in Alberoda und Schneeberg zwischenzeitlich nicht mehr nutzbar waren. Am frühen Nachmittag wurden sie nun wieder freigegeben (Alle Neuigkeiten finden Sie im Liveblog zum Tag der... Der starke Regen von Freitagabend und in der zurückliegenden Nacht hat dafür gesorgt, dass die für den Tag der Sachsen in Aue eingerichteten Großraumparkplätze in Alberoda und Schneeberg zwischenzeitlich nicht mehr nutzbar waren. Am frühen Nachmittag wurden sie nun wieder freigegeben (Alle Neuigkeiten finden Sie im Liveblog zum Tag der...