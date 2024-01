Tragischer Brand mit Todesfolge im Erzgebirge: Ermittlungen dauern noch an

Nachdem bei einem Brand in einem Haus in Eibenstock eine Frau ums Leben kam, ermittelt die Polizei. Bislang geht sie von einer fahrlässigen Ursache aus.

Nachdem am Mittwoch bei einem Wohnhausbrand in Eibenstock eine 72-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen ist, ermittelt die Polizei weiter zur genauen Ursache des Brandes. Dieser war in der Küche in der Wohnung der Seniorin entstanden. Nach ersten Erkenntnissen hieß es von der Polizei, dass es für das Feuer eine fahrlässige Ursache gegeben...