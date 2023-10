Trauer um Mundartautorin im Erzgebirge: Martina Gutzeit verstorben

Martina Gutzeit war Leiterin der Gesangsgruppe Schennhaader Maad und schrieb für sie Lieder in Mundart. Für ihr soziales und kirchliches Engagement erhielt die Schönheiderin eine hohe Auszeichnung. Im Alter von 85 Jahren ist sie nun gestorben.

Die erzgebirgische Mundart lag ihr am Herzen. Viele Lieder hat sie in dieser geschrieben, die meisten für die Schennhaader Maad, das Ensemble, das sie 1987 gegründet hat. Nun ist Martina Gutzeit am 30. September nach langer schwerer Krankheit verstorben. Am 10. November wäre sie 86 Jahre alt geworden.