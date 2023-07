Trotz Regenwetters amüsiert sich das Partyvolk bei „Sommer am See“ am Schneeberger Filzteich

Das größte westsächsische Open-Air-Party-Festival „Sommer am See“ hat am Samstag trotz Regenwetters das Partyvolk an den Schneeberger Filzteich gezogen. Bis tief in die Nacht wurde auf verschiedenen Floors bei der 21. Auflage gefeiert. „Einen Hauptakt gab es diesmal nicht. Wir hatten lokale DJ‘s aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und...