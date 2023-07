Überraschender Vorschlag: Kommt das Putzritzbild auf diese Weise doch noch zurück nach Aue?

Aue-Bad Schlemas OB will das Kunstwerk in den Clemens-Winkler-Club hängen. Die Rückkehr ins Klösterlein in Zelle wäre schwierig. Stattdessen könnte eine Kopie an die Außenwand der Kirche kommen.

