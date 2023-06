Volksbank-Chef legt Grundstein für neue Filiale in Aue – Stadt stellt Parkplatz bis zum Tag der Sachsen fertig

Zur Grundsteinlegung für die neue Volksbank-Filiale an der Lößnitzer Straße in Aue gab es mehrere Versprechen. Gunnar Bertram, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Chemnitz, versprach scherzhaft, zu Heimspielen im benachbarten FCE-Stadion das Genossenschaftszeichen an der Fassade des Neubaus in Lila leuchten lassen zu wollen. Ganz ernst...