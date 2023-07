Von der Flucht zur Existenzgründung: Ali Jabbar erzählt vom Neuanfang im Erzgebirge

Ali Jabbar ist sein eigener Chef. Das war schon in seiner Heimat Irak der Fall. Mit dem Barbershop in Aue ernährt der 33-Jährige seine Familie. Warum er trotzdem manchmal traurig ist, erzählt er jetzt in einem Buch – wie 34 andere Flüchtlinge, die zufällig hier gelandet sind.

