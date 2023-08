Von Wirten und Kneipen: Wohin die Auer früher auf ein Bierchen gingen

Aues Stadtchronist Heinz Poller erinnert sich an seine Kindheit: „Mein Vater hat mich zum Frühschoppen in den Felsenkeller mitgenommen, die Gaststätte war in der heutigen Clara-Zetkin-Straße. Dort hat mein Vater Klavier gespielt und dafür ein Bier bekommen, ich meine Bockwurst. Mittags ging es wieder heim zur Mutter“, erzählt der...