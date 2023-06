Waldbrände im Erzgebirge: Wie real ist die Gefahr?

Bleiben die klimatischen Bedingungen in den Wäldern des Erzgebirges, so wie sie sind, sind keine Großbrände in der Region zu befürchten. Dieser Überzeugung ist Matthias Weinrich, Leiter des Forstbezirkes Neudorf. Trotzdem könne man sich nicht entspannt zurücklehnen, weil die Entwicklung der Situation über den Sommer nicht absehbar sei.