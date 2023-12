Warum eine Stadt im Erzgebirge auf erneuerbare Energien setzt: Eibenstock plant neues Nahwärmenetz

Heizen mit Holzhackschnitzeln – das könnte die Lösung bei der Energiewende für viele Haushalte in Eibenstock sein. Es gibt viel Interesse am Bau des Netzes. Was die Stadt dafür alles tut.

Ein neues Nahwärmenetz soll in der Oberstadt von Eibenstock entstehen. Über die Planungen dazu hat Bürgermeister Uwe Staab (CDU) mehrfach in den Sitzungen des Stadtrates informiert. Er berichtete auch über eine Umfrage unter Hauseigentümern in dem Stadtteil und dass unter diesen die Bereitschaft, sich an das Netz anschließen zu lassen, sehr... Ein neues Nahwärmenetz soll in der Oberstadt von Eibenstock entstehen. Über die Planungen dazu hat Bürgermeister Uwe Staab (CDU) mehrfach in den Sitzungen des Stadtrates informiert. Er berichtete auch über eine Umfrage unter Hauseigentümern in dem Stadtteil und dass unter diesen die Bereitschaft, sich an das Netz anschließen zu lassen, sehr...