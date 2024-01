Was Schüler aus dem Erzgebirge mit Lego-Robotern lernen

Ein Team der Oberschule Eibenstock ist bei einem Wettbewerb in Leipzig angetreten, bei dem mit Hilfe eines Lego-Roboters auf einem Spielfeld Aufgaben zu erledigen waren.

Bei der First-Lego-League in Leipzig ist das Glück-Auf-Team von der Oberschule Eibenstock Neunter von zehn Startern geworden. Trotzdem schätzt Schulleiter Udo Schieronsky die Teilnahme seiner Schüler an diesem Wettbewerb als Erfolg ein. „Einige sind erst in der 6. Klasse, da müssen sich die Fähigkeiten im Programmieren erst noch...