Wegen Sperrung an anderer Stelle: Zwangspause für Bauarbeiten in Zschorlau

Weil während der Sperrung der Bundesstraße 169 in Bad Schlema die offizielle Umleitung über Zschorlau führt, kann dort der Bau eines neuen Fußweges nicht zu Ende gebracht werden. In der Gemeinde stößt das auf Unverständnis.

An der Schneeberger Straße in Zschorlau soll ein neuer Fußweg entstehen. Allerdings wurden die Bauarbeiter seit einigen Wochen in eine Zwangspause geschickt. Grund ist, dass die offizielle Umleitung für die gesperrte Bundesstraße 169 in Bad Schlema über Zschorlau führt. Wie Bauamtsleiter Holger Meier-Knietzsch zur jüngsten...