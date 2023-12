Weihnachtsbaum-Vergleich im Erzgebirge: Wer hat den größten?

Ein Vermessungsunternehmen sucht ihn: den höchsten Weihnachtsbaum. In diesem Jahr kommt es aber auch auf die Attraktivität an. Welcher Baum wie abschneidet und warum das Erzgebirge in der B-Note noch Luft nach oben hat.

Detlef Wuttke trifft auf dem Altmarkt in Aue ein. An diesem Dienstagnachmittag wird wieder einmal gemessen, welcher Weihnachtsbaum in Sachsen der größte ist.Vergangenes Jahr gewann der Chemnitzer Baum mit einer Höhe von über 25 Metern das Rennen. Auch in der diesjährigen Adventszeit liegt er auf Platz eins mit 23,79 Metern. Doch wie nah sind... Detlef Wuttke trifft auf dem Altmarkt in Aue ein. An diesem Dienstagnachmittag wird wieder einmal gemessen, welcher Weihnachtsbaum in Sachsen der größte ist.Vergangenes Jahr gewann der Chemnitzer Baum mit einer Höhe von über 25 Metern das Rennen. Auch in der diesjährigen Adventszeit liegt er auf Platz eins mit 23,79 Metern. Doch wie nah sind...