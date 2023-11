Weil 14-Jähriger gezündelt hat: Wohnung in Aue nicht mehr nutzbar

Am Donnerstag wurde die Auer Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße gerufen. Gerettet wurden ein Kind und vier Katzen.

Im Haus an der Ecke Lindenstraße/Agricolastraße in Aue, in dem es am Donnerstagabend gebrannt hat, ist es am Morgen danach still. Nur ganz oben unterm Dach, wo sich die Wohnung befindet, in der ein 14-Jähriger gezündelt haben soll, ist der typische Geruch nach kaltem Rauch wahrzunehmen. An der Wohnungstür klebt das Siegel der Polizei. Unten...