Weiterer Skilift im Erzgebirge geht in Betrieb: Am Hirschkopf in Carlsfeld geht es am Wochenende los

Es hat ordentlich geschneit in Carlsfeld. Zusätzlich liefen in den vergangenen Nächten die Schneekanonen. Nun kann es auch am Hirschkopf losgehen.

Martina Zapf von der Touristinformation in Carlsfeld vermeldet Temperaturen leicht unter Null, an die 60 Zentimeter Schnee und „sehr gute Wetterbedingungen". Das macht es dem Skiclub des Ortes möglich, den Hang am Hirschkopf so zu präparieren, dass es dort am Wochenende mit dem Liftbetrieb losgehen kann. Am Samstag und Sonntag 9 bis 17 Uhr...