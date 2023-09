Werk von Meleghy im Erzgebirge gerettet - Aber ein Drittel der Belegschaft muss gehen

Der Automobilzulieferer Meleghy will in den Standort in Bernsbach weiter investieren und damit die Zukunft sichern. Allerdings können nicht alle Mitarbeiter bleiben. Ein Teil kann in ein anderes Werk wechseln.

Lauter-Bernsbach. Seit Monaten hielten sich die Gerüchte, dass der Standort der Meleghy Automotive Unternehmensgruppe in Bernsbach geschlossen wird. Seit der Autozulieferer 2019 ein neues Werk in Reinsdorf baute und später dorthin einen Teil seiner Produktion aus dem Erzgebirger verlegte, rissen die Spekulationen um den Traditionsstandort nicht ab.

Am Donnerstag wurden die Mitarbeiter über die Entscheidung der Geschäftsführung unterrichtet: Der Standort der Firmengruppe in Bernsbach bleibt erhalten und bekommt eine neue Umformpresse. Allerdings können nur zwei Drittel der Beschäftigen weiter dort arbeiten.

Entscheidung für das Erzgebirge

Es ist der Schlusspunkt nach ganz schwierigen Monaten. "Es war ein ständiges Wechselbad", erklärte Steffen Schubert, der Vorsitzende des Betriebsrates. Zuerst habe es Pläne dafür gegeben, dass Bernsbach zu einem umformtechnischen Zentrum ausgebaut wird. So wurde im Frühjahr bekannt, dass eine neue Umformpresse kommen soll. Dann war von einem Schließungsplan die Rede, der sogar die Aufgabe des Werks bis zum Jahr 2025 vorsah. Auch der mögliche Verkauf an einem Mitbewerber habe die Runde gemacht. "Wir hätten ständig die Belegschaft über neue Entwicklungen informieren können." Doch dies hätte nur verunsichert.

"Es ist positiv, dass der Standort in Bernsbach bestehen bleibt", erklärte Werkleiter Oliver Schön. Eine mögliche Schließung sei abgewendet worden: "Wir haben einen Weg. Es gibt eine Zukunft." So bekommt das Werk eine neue Umformpresse. Diese war zwar auch für einen Standort der Firmengruppe in Gera im Gespräch gewesen. Die Entscheidung sei letztlich für das Erzgebirge gefallen. Der Anbau soll in den nächsten Monaten entstehen. Die Umformpresse werde im zweiten Quartal 2024 in Betrieb gehen können.