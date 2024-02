Investorensuche: Entscheidet sich jetzt die Zukunft der Beschäftigten von GKN in Zwickau?

Im März stehen richtungsweisende Gespräche für die Mitarbeiter von GKN-Driveline in Mosel an. Betriebsratsvorsitzender Jörg Kirsten gibt Einblicke in den aktuellen Stand der Verhandlungen.

Der Kampf des Betriebsratsvorsitzenden Jörg Kirsten für die Beschäftigten von GKN-Driveline in Mosel geht weiter. „Es ist mein Lebenswerk", sagt Kirsten im Telefonat mit der „Freien Presse". Er klingt dabei nicht wie ein Mann, der bald in Rente gehen wird. Doch schon jetzt arbeite er in Altersteilzeit. Theoretisch hätte er sich bereits...