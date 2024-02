Wertvolles Saatgut aus dem Erzgebirge: 124 Jahre alte Lärchen versprechen reiche Ernte

Ein Saatgutbestand im Wald bei Conradswiese bringt in diesem Jahr besonders große Zapfen mit vielen Lärchensamen. Warum dieser Baum deutschlandweit zurzeit besonders gefragt ist.

Es ist windig an diesem Vormittag. Die Wipfel der um die 30 Meter hohen Lärchen schwanken hin und her. Dort oben arbeiten Peter Hahn und Michael Münzner auf einer Hubbühne. Sie ernten die Zapfen der Bäume. Die versprechen in diesem Jahr eine besonders gute Ausbeute, sind sich die Zapfenpflücker mit Clemens Weiser, der den Staatsbetrieb...