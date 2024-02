Wie eine Wohnungsbaugesellschaft im Erzgebirge Mieter halten und neu gewinnen will

Die Eibenstocker Wohnungsbaugesellschaft plant in diesem Jahr Investitionen von knapp 200.000 Euro. Ihr aktuell größtes Projekt kommt zum Abschluss.

In verschiedene Bauvorhaben will die Wohnungsbaugesellschaft Eibenstock in diesem Jahr insgesamt rund 200.000 Euro investieren. Dazu gehören die Sanierung einer Parkplatzfläche an der Funckstraße, der Abschluss des Straßenbaus an der Ringstraße, die Weiterentwicklung eines Grundstücks an der Alten Schneeberger Straße sowie der Umbau von...