Wie Erzgebirger Schnee zaubern und so eine Wintersport-Gaudi möglich machen

Selbst in Höhenlagen des Erzgebirges liegt kaum noch Schnee. Das ist am Johann-Georg-Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt nicht anders. Doch mit viel Fleiß wird möglich, woran kaum einer geglaubt hätte.

Am Skihang in Johanngeorgenstadt brummen eine kleine und eine große Pistenraupe und schieben Schnee. Schnee? Tatsächlich liegt das kalte Weiß dort als ein hoher und breiter Berg. Es ist Kunstschnee, extra produziert für eine Wintersportgaudi, die am Samstag am Johann Georgs Erlebnisberg stattfinden soll. Es ist der Water-Slide-Contest, den...