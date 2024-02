Winterferien im Erzgebirge: Noch zwei Fackelwanderungen stehen in Carlsfeld auf dem Programm

Es geht über die Staumauer der Talsperre Carlsfeld und durch den Wald. Ein Erlebnis auch ohne Schnee versichert Martina Zapf von der Touristinfo.

Noch zwei Fackelwanderungen stehen im Veranstaltungskalender für Februar in Carlsfeld. Immer freitags, 18 Uhr, ist dazu Treff an der Touristinformation. Gewandert wird durch den Winterwald über die Mauerkrone der Carlsfelder Talsperre bis zur Blockhütte. Die Strecke von rund 2,5 Kilometer führt über befestigte Wege und Waldwege. An der...