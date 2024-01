Wintersport im Erzgebirge: Am „Gletscher“ in Eibenstock geht noch was

Am Haupthang im Skigebiet Am Adlerfelsen ist zwar wetterbedingt erst einmal Zwangspause angesagt. Der Snowpark bietet aber momentan noch ausreichend Kunstschnee.

Durchhalten bis zum nächsten Schnee lautet im Skigebiet am Adlerfelsen in Eibenstock derzeit die Devise, nachdem dort am letzten Wochenende des alten Jahres noch einmal ausgiebig gefeiert worden war – unter anderem bei Diskorhythmen und Nachtskilauf: „Wir hätten nie geglaubt, dass der Gletscher so lange durchhält“, räumt Anja Uhlmann vom...